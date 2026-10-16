2025年，中国研究与试验发展经费增长8.2%，超过3.9万亿元人民币，约合5830亿美元。中国国家统计局公布了这一数据，《南华早报》报道。

据国家通讯社新华社消息，截至2025年的五年间，中国研发支出年均增长10%。按此类支出总额计算，中国仅次于美国，同时分别是德国的3.4倍和日本的3.5倍。

基础研究增长

在三类支出中，基础研究经费增长最快，同比增长13.3%。基础研究获拨2834.6亿元人民币，占研发总支出的略高于7%。

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高等教育机构的研究支出达到3407亿元人民币，较2024年增长11%。企业部门提供了最大份额的投资：企业支出首次超过3万亿元人民币，占总额逾77%。

优先技术

中国科学技术部部长阴和俊上个月表示，计划加强基础研究。北京还计划加大力度消除关键领域的瓶颈，包括半导体制造、工业机械工程和高科技仪器。

人工智能、量子技术、生物技术和脑机接口领域的研究将获得额外支持。广东、江苏、浙江和山东各省，以及上海和北京的研究支出规模最高，这些地区每个地区均超过2000亿元人民币。

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