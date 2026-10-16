W Chinach wydatki na badania i rozwój eksperymentalny wzrosły w 2025 roku o 8,2% i przekroczyły 3,9 bln juanów, czyli 583 mld dolarów. Dane te opublikowało Narodowe Biuro Statystyczne ChRL, informuje South China Morning Post.

Według państwowej agencji Xinhua w ciągu pięciu lat do 2025 roku chińskie wydatki na badania i rozwój rosły średnio o 10% rocznie. Pod względem łącznej wartości takich nakładów Chiny ustępują jedynie USA, jednocześnie przewyższając Niemcy 3,4 razy, a Japonię — 3,5 razy.

Wzrost badań podstawowych

Najszybciej spośród trzech kategorii rosło finansowanie badań podstawowych — o 13,3% rok do roku. Przeznaczono na nie 283,46 mld juanów, co stanowi nieco ponad 7% całkowitych wydatków na badania i rozwój.

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Wydatki instytucji szkolnictwa wyższego na badania sięgnęły 340,7 mld juanów, wzrastając o 11% w porównaniu z 2024 rokiem. Największą część inwestycji zapewnił sektor korporacyjny: wydatki przedsiębiorstw po raz pierwszy przekroczyły 3 bln juanów i stanowiły ponad 77% całkowitej kwoty.

Priorytetowe technologie

Minister nauki i technologii Chin Yin Hejun oświadczył w ubiegłym miesiącu, że zamierza wzmocnić badania podstawowe. Pekin planuje także zintensyfikować działania na rzecz usunięcia wąskich gardeł w sektorach o kluczowym znaczeniu, w tym w produkcji półprzewodników, inżynierii maszyn przemysłowych oraz zaawansowanych technologicznie urządzeniach.

Dodatkowe wsparcie mają otrzymać badania w dziedzinach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, biotechnologii i interfejsów mózg-komputer. Najwyższe wydatki na badania odnotowano w prowincjach Guangdong, Jiangsu, Zhejiang i Shandong, a także w Szanghaju i Pekinie — ponad 200 mld juanów w każdym z tych regionów.

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