Minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb oświadczył 17 października w Bangkoku, że dalsze ataki na infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej mogą pogorszyć długoterminowe perspektywy gospodarcze jego kraju. Powiedział o tym w wywiadzie dla AFP na marginesie dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego, jak informuje The Hindu.

Zapasy wystarczą do listopada

Według Aurangzeba Pakistan jak dotąd wytrzymał początkowy wpływ gwałtownego wzrostu cen energii spowodowanego wojną przeciwko Iranowi. Kraj kupił surowce energetyczne, które mają wystarczyć do końca listopada 2026 roku, i już przygotowuje się do okresu zimowego, kiedy popyt gospodarstw domowych zwykle rośnie.

Minister oświadczył, że w Pakistanie nie było niedoborów paliwa, kolejek na stacjach benzynowych ani problemów z porządkiem publicznym. Poinformował również, że rząd nie planuje kupować na rynku spot dostaw skroplonego gazu ziemnego bez krytycznej potrzeby, ponieważ takie dostawy są znacznie droższe od zakontraktowanych wcześniej.

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Obawy związane z atakami na infrastrukturę

Aurangzeb nazwał ataki na obiekty energetyczne niepokojącymi. Jego zdaniem, jeśli infrastruktura nadal będzie atakowana, powrót do normalnego stanu gospodarki zajmie więcej czasu nawet w przypadku złagodzenia napięć.

W materiale zaznaczono, że po rozpoczęciu wojny, którą Stany Zjednoczone i ich sojusznik Izrael rozpoczęły przeciwko Iranowi w lutym 2026 roku, światowe ceny energii gwałtownie wzrosły. Teheran w odpowiedzi zaatakował sojuszników Waszyngtonu w Zatoce Perskiej i ograniczył dostawy ropy i gazu. Na tle nowej eskalacji wojny domowej w Jemenie Huti w ostatnich dniach również atakowali saudyjską infrastrukturę, w tym obiekty energetyczne i lotniska.

Pakistan realizuje obecnie trzyletni program MFW o wartości około 7 mld dolarów. Fundusz w tym miesiącu zatwierdził wypłatę kolejnej transzy w wysokości 1,2 mld dolarów. Aurangzeb oświadczył, że rząd kontynuuje konsolidację fiskalną, zwiększa wpływy podatkowe i przeciwdziała nieodprowadzaniu podatku od sprzedaży pobranego od kupujących.

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