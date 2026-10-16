Китай збільшив витрати на дослідження до 3,9 трлн юанів — South China Morning Post

У Китаї витрати на дослідження та експериментальні розробки у 2025 році зросли на 8,2% і перевищили 3,9 трлн юанів, або $583 млрд. Такі дані оприлюднило Національне бюро статистики КНР, повідомляє South China Morning Post.

За інформацією державного агентства Xinhua, упродовж п’яти років до 2025-го китайські витрати на дослідження та розробки в середньому зростали на 10% щороку. За загальним обсягом таких видатків Китай поступається лише США, водночас перевищуючи показники Німеччини у 3,4 раза та Японії — у 3,5 раза.

Зростання базових досліджень

Найшвидше серед трьох категорій зростало фінансування фундаментальних досліджень — на 13,3% у річному вимірі. На них спрямували 283,46 млрд юанів, що становить трохи більш як 7% загального обсягу витрат на дослідження та розробки.

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Видатки закладів вищої освіти на дослідження сягнули 340,7 млрд юанів, збільшившись на 11% порівняно з 2024 роком. Найбільшу частку інвестицій забезпечив корпоративний сектор: витрати підприємств уперше перевищили 3 трлн юанів і становили понад 77% загальної суми.

Пріоритетні технології

Міністр науки і технологій Китаю Їнь Хецзюнь минулого місяця заявив про намір посилити фундаментальні дослідження. Пекін також планує активізувати зусилля для усунення вузьких місць у критично важливих секторах, зокрема у виробництві напівпровідників, промисловому машинобудуванні та високотехнологічних приладах.

Додаткову підтримку мають отримати дослідження у сферах штучного інтелекту, квантових технологій, біотехнологій і нейрокомп’ютерних інтерфейсів. Найбільші обсяги витрат на дослідження зафіксували у провінціях Гуандун, Цзянсу, Чжецзян і Шаньдун, а також у Шанхаї та Пекіні — понад 200 млрд юанів у кожному з цих регіонів.

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