В Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, создали компанию TAMM Global, которая будет предлагать другим странам единую платформу цифровых государственных услуг с поддержкой искусственного интеллекта. Об основании компании по поручению шейха Халеда бин Мохамеда, наследного принца Абу-Даби и председателя Исполнительного совета эмирата, сообщает The National.

Платформа для международных рынков

Компания будет разрабатывать, управлять и предоставлять интегрированную систему цифровых государственных услуг. TAMM Global будет владеть и управлять специализированными цифровыми платформами и связанными с ними правами интеллектуальной собственности.

Новая структура будет работать напрямую с правительствами, организациями и учреждениями в разных странах. Им будут предлагать лицензировать архитектуру платформы и методологию её внедрения. Предусматривается, что партнёры смогут адаптировать готовые сервисы и цифровые возможности к собственным правовым и регуляторным требованиям, не воспроизводя все этапы разработки.

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Показатели TAMM в Абу-Даби

Председатель Департамента правительственного развития Абу-Даби Ахмед Аль-Куттаб заявил, что TAMM стала важной частью взаимодействия жителей и бизнеса с властями с момента запуска в 2005 году. По его словам, создание TAMM Global должно сделать наработки, проверенные в Абу-Даби, доступными для других правительств.

Сейчас платформа объединяет более 1 200 услуг государственного и частного секторов через один цифровой портал. Как отмечается в материале, пользователи экономят в среднем девять посещений центров государственных услуг в год, или около 12 часов.

Уровень удовлетворённости пользователей вырос с 78% в 2022 году, до интеграции искусственного интеллекта, до 94,5%. Расходы на предоставление услуг, согласно приведённым данным, сократились на 30%. В 2025 году TAMM признали лучшей инициативой электронного правительства на поддерживаемой ООН премии World Summit on the Information Society Prizes, а в этом году платформа победила в категории Government премии Gartner Eye on Innovation Awards для Европы, Ближнего Востока и Азии.

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