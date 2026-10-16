阿拉伯联合酋长国阿布扎比成立了TAMM Global公司，该公司将向其他国家提供由人工智能支持的一体化数字政府服务平台。《国民报》报道称，该公司是根据阿布扎比王储兼该酋长国执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德的指示成立的。

面向国际市场的平台

该公司将开发、管理并提供一体化数字政府服务系统。TAMM Global将拥有并运营专门的数字平台及与之相关的知识产权。

这一新机构将直接与不同国家的政府、组织和机构合作。它们将获提供平台架构及其实施方法的许可。预计合作伙伴将能够在无需重复所有开发阶段的情况下，使现成服务和数字能力适应自身的法律和监管要求。

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TAMM在阿布扎比的指标

阿布扎比政府发展部主席艾哈迈德·库塔布表示，自2005年推出以来，TAMM已成为居民和企业与政府部门互动的重要组成部分。他表示，成立TAMM Global旨在让其他政府也能使用经阿布扎比验证的成果。

目前，该平台通过一个数字门户整合了超过1,200项公共和私营部门服务。报道称，用户平均每年可减少前往政府服务中心九次，或节省约12小时。

用户满意度从2022年、即整合人工智能之前的78%上升至94.5%。根据所引述的数据，服务提供成本下降了30%。2025年，TAMM在由联合国支持的世界信息社会峰会奖中被评为最佳电子政务倡议；今年，该平台在面向欧洲、中东和亚洲的Gartner Eye on Innovation Awards中赢得Government类别奖项。

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