W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich utworzono spółkę TAMM Global, która będzie oferować innym krajom jednolitą platformę cyfrowych usług publicznych wspieraną przez sztuczną inteligencję. O założeniu spółki z polecenia szejka Khaleda bin Mohameda, następcy tronu Abu Zabi i przewodniczącego Rady Wykonawczej emiratu, informuje The National.

Platforma dla rynków międzynarodowych

Spółka będzie rozwijać, zarządzać i udostępniać zintegrowany system cyfrowych usług publicznych. TAMM Global będzie posiadać i zarządzać wyspecjalizowanymi platformami cyfrowymi oraz związanymi z nimi prawami własności intelektualnej.

Nowa struktura będzie współpracować bezpośrednio z rządami, organizacjami i instytucjami w różnych krajach. Będą im oferowane licencje na architekturę platformy oraz metodologię jej wdrożenia. Przewiduje się, że partnerzy będą mogli dostosowywać gotowe usługi i możliwości cyfrowe do własnych wymogów prawnych i regulacyjnych bez odtwarzania wszystkich etapów rozwoju.

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Wskaźniki TAMM w Abu Zabi

Ahmed Al Kuttab, przewodniczący Departamentu Rozwoju Rządowego Abu Zabi, oświadczył, że TAMM stała się ważną częścią kontaktów mieszkańców i przedsiębiorstw z władzami od momentu uruchomienia w 2005 roku. Jak powiedział, utworzenie TAMM Global ma udostępnić innym rządom rozwiązania sprawdzone w Abu Zabi.

Platforma obecnie łączy ponad 1 200 usług sektora publicznego i prywatnego za pośrednictwem jednego cyfrowego portalu. Jak wskazano w materiale, użytkownicy oszczędzają średnio dziewięć wizyt w centrach usług publicznych rocznie, czyli około 12 godzin.

Poziom zadowolenia użytkowników wzrósł z 78% w 2022 roku, przed integracją sztucznej inteligencji, do 94,5%. Koszty świadczenia usług, według przytoczonych danych, zmniejszyły się o 30%. W 2025 roku TAMM uznano za najlepszą inicjatywę e-administracji podczas wspieranej przez ONZ nagrody World Summit on the Information Society Prizes, a w tym roku platforma zwyciężyła w kategorii Government nagrody Gartner Eye on Innovation Awards dla Europy, Bliskiego Wschodu i Azji.

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