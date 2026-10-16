Иран с середины июля смог вывезти часть сжиженного нефтяного газа (LPG) и авиатоплива, несмотря на морскую блокаду США. По данным Jerusalem Post, не менее восьми танкеров с иранским LPG вышли из Оманского залива, а танкер с иранским авиатопливом прибыл в Мьянму в сентябре.

Перевалки возле Омана

Американская организация United Against Nuclear Iran (UANI), отслеживающая движение танкеров по судоходным и спутниковым данным, оценила общий объем грузов LPG примерно в 4,1 млн баррелей. Шесть из восьми газовых танкеров, а также судно с авиатопливом находятся под санкциями США за транспортировку иранских нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

По словам старшего аналитика UANI Джемаймы Шелли, часть танкеров перегружала грузы возле оманских городов Шинас и Сохар, а другие ожидали в Оманском заливе перед прохождением района блокады. Большинство судов направлялось к восточным внешним портовым границам Малайзии для дальнейших перевалок; вероятным конечным направлением грузов был Китай.

Шелли назвала эти перевозки скорее проявлением оппортунизма, а не признаком новой устойчивой стратегии Ирана по экспорту нефти и нефтехимической продукции меньшими судами. Иранские власти не ответили на запрос о комментарии, как и военное правительство Мьянмы относительно возможного получения авиатоплива.

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Позиция США по поводу блокады

Центральное командование США заявило, что морская блокада является полностью эффективной. Ее впервые ввели 13 апреля в отношении экспорта иранской нефти, в июне отменили после достижения проекта договоренности с Тегераном, а 14 июля восстановили после ее срыва.

Американский военный чиновник сказал Reuters, что проход судна не обязательно означает обход блокады: каждое судно оценивается отдельно, в том числе проверяются документы, а некоторым могут разрешить проход по гуманитарным причинам. По данным CENTCOM на 13 октября, за три месяца последней фазы блокады американские силы вывели из строя четыре коммерческих судна и заставили 135 кораблей изменить курс.

Представитель Минфина США поставил под сомнение данные, которые могут свидетельствовать об обходе блокады, отметив, что суда способны подделывать данные о местонахождении или использовать ложные идентификационные данные при загрузке. В то же время компания Kpler сообщила, что экспорт иранской сырой нефти в сентябре упал до нуля — впервые с начала ее наблюдений за производителем в 2013 году.

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