Od połowy lipca Iran zdołał wywieźć część skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) oraz paliwa lotniczego mimo amerykańskiej blokady morskiej. Według Jerusalem Post co najmniej osiem tankowców z irańskim LPG opuściło Zatokę Omańską, a tankowiec z irańskim paliwem lotniczym dotarł we wrześniu do Mjanmy.

Przeładunki w pobliżu Omanu

Amerykańska organizacja United Against Nuclear Iran (UANI), która śledzi ruch tankowców na podstawie danych żeglugowych i satelitarnych, oszacowała łączną wielkość ładunków LPG na około 4,1 mln baryłek. Sześć z ośmiu gazowców, a także statek z paliwem lotniczym, są objęte sankcjami USA za transport irańskich produktów naftowych i petrochemicznych.

Jak powiedziała starsza analityczka UANI Jemima Shelley, część tankowców przeładowywała ładunki w pobliżu omańskich miast Szinas i Sohar, a inne czekały w Zatoce Omańskiej przed przejściem przez obszar blokady. Większość statków zmierzała do wschodnich zewnętrznych granic portowych Malezji w celu dalszych przeładunków; prawdopodobnym ostatecznym kierunkiem ładunków były Chiny.

Shelley określiła te przewozy raczej jako przejaw oportunizmu niż oznakę nowej, trwałej strategii Iranu polegającej na eksporcie ropy i produktów petrochemicznych mniejszymi statkami. Władze Iranu nie odpowiedziały na prośbę o komentarz, podobnie jak wojskowy rząd Mjanmy w sprawie możliwego otrzymania paliwa lotniczego.

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Stanowisko USA w sprawie blokady

Centralne Dowództwo USA oświadczyło, że blokada morska jest całkowicie skuteczna. Po raz pierwszy wprowadzono ją 13 kwietnia wobec eksportu irańskiej ropy, w czerwcu zniesiono po osiągnięciu projektu porozumienia z Teheranem, a 14 lipca przywrócono po jego zerwaniu.

Amerykański urzędnik wojskowy powiedział Reutersowi, że przejście statku nie musi oznaczać obejścia blokady: każdy statek jest oceniany indywidualnie, w tym sprawdzane są dokumenty, a niektórym może zostać zezwolone na przejście ze względów humanitarnych. Według danych CENTCOM na 13 października, w ciągu trzech miesięcy ostatniej fazy blokady siły USA unieruchomiły cztery statki handlowe i zmusiły 135 jednostek do zmiany kursu.

Przedstawiciel Departamentu Skarbu USA zakwestionował dane, które mogą wskazywać na obejście blokady, zaznaczając, że statki mogą fałszować dane o położeniu lub używać fałszywych danych identyfikacyjnych podczas załadunku. Jednocześnie firma Kpler poinformowała, że eksport irańskiej ropy naftowej spadł we wrześniu do zera — po raz pierwszy od rozpoczęcia monitorowania tego producenta w 2013 roku.

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