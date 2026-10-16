自7月中旬以来，尽管美国实施海上封锁，伊朗仍成功运出部分液化石油气（LPG）和航空燃油。据《耶路撒冷邮报》报道，至少8艘装载伊朗LPG的油轮驶离阿曼湾，一艘装载伊朗航空燃油的油轮于9月抵达缅甸。

阿曼附近的转运

利用航运和卫星数据追踪油轮动态的美国组织“反对核伊朗联盟”（UANI）估计，LPG货物总量约为410万桶。8艘天然气运输船中的6艘，以及运载航空燃油的船只，均因运输伊朗石油产品和石化产品而受到美国制裁。

UANI高级分析师杰迈玛·谢利表示，部分油轮在阿曼城市希纳斯和苏哈尔附近转运货物，其他油轮则在穿越封锁区域前于阿曼湾等待。大多数船只驶往马来西亚东部外侧港口界限，以进行进一步转运；这些货物的可能最终目的地是中国。

谢利称，这些运输更像是机会主义的表现，而非伊朗采取一项新的、可持续的战略，通过较小船只出口石油和石化产品的迹象。伊朗当局未回应置评请求，缅甸军政府也未就可能接收航空燃油一事作出回应。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国对封锁的立场

美国中央司令部表示，海上封锁完全有效。该封锁于4月13日首次针对伊朗石油出口实施，6月在与德黑兰达成协议草案后取消，并在协议破裂后于7月14日恢复。

一名美国军方官员对路透社表示，船只通行并不一定意味着绕过封锁：每艘船都会被单独评估，包括核查文件，部分船只可能因人道主义原因获准通行。根据美国中央司令部截至10月13日的数据，在最近一阶段封锁的三个月内，美军使4艘商业船只失去行动能力，并迫使135艘船改变航向。

美国财政部一名发言人对可能表明封锁被绕过的数据提出质疑，指出船只可能伪造位置数据，或在装载时使用虚假身份识别数据。与此同时，Kpler公司表示，伊朗原油出口量在9月降至零——这是该公司自2013年开始监测该生产国以来首次出现这一情况。

关注我们在