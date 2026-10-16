南非民主联盟（DA）联邦领导人格奥丁·希尔-刘易斯拒绝了工会Solidarity提出的建议，即利用民族团结政府机制来解决与美国关系恶化的问题。他表示，这一程序过于缓慢，无法保护南非根据《非洲增长与机遇法案》（Agoa）获得的美国市场优惠准入。

相关问题必须由政府审议

希尔-刘易斯在10月14日致Solidarity首席执行官德克·赫尔曼的一封信中指出，争议必须首先在内阁层面出现。只有在此之后，才能正式提交给民族团结政府的争端解决机制。

他说，来自DA的农业部长威利·奥坎普将把这一问题提交内阁，并已与美国政府代表安排紧急联系。希尔-刘易斯认为，该机制的运作记录并不令人满意，因为其程序繁琐且缓慢。

据TimesLIVE报道，DA同时与美国官员保持直接联系。该党代表曾前往美国，讨论维护和加强贸易关系，希尔-刘易斯也曾向总统西里尔·拉马福萨提出这一问题。

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贸易优惠面临风险

根据南非政府对2025年8月双边贸易的评估，美国在南非贸易伙伴中位列第三，仅次于欧盟和中国。2000年通过的Agoa计划向符合既定标准的撒哈拉以南非洲国家提供数千种商品进入美国市场的优惠准入。该计划支持汽车产品、农产品和金属出口。

希尔-刘易斯表示，失去全部Agoa优惠将对南非工人、企业和经济造成影响。DA还支持寻找相关机制，使各省和市政当局能够倡导为当地企业、农民和产品保留贸易优惠。

Solidarity和阿非利卡人权益组织AfriForum正就南非政策游说美国总统唐纳德·特朗普的政府，其中包括土地改革、平权行动以及他们认为歧视阿非利卡人和其他少数群体的立法。南非政府否认关于系统性迫害该国白人居民和“白人种族灭绝”的说法，而该媒体称，现有犯罪统计数据并不支持存在针对南非白人的种族定向杀戮行动。

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