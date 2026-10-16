五角大楼选定KBR公司的移动式Firefly激光系统，用于一项保护美国军事基地免受敌方无人机袭击的试点项目。据Defense News报道，在一年时间内，军人将操作和维护定向能系统，并收集数据以评估成本和后勤保障。

用激光替代导弹

Firefly由KBR的子公司Kord Technologies开发。该系统使用聚焦激光束打击目标，与使用昂贵的拦截导弹相比，这可能是应对小型无人机成本更低的方式。

该公司将Firefly定位为采用托盘化设计的移动激光系统。据该公司称，该系统可在零下15摄氏度至零上35摄氏度的温度下运行。在8月于阿拉巴马州举行的演示中，公司代表表示，安装在卡车上的版本可在数秒内击落一架小型无人机。

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最终决定权在操作员

雷达发现潜在威胁后会向操作员发送信号，操作员通过摄像头核实目标。软件可以生成目标清单，自动化系统则跟踪该物体，但开火和确定打击点的决定由人作出。

KBR高级主管小戴维·佐勒指出，系统使用Xbox手柄操控，这可能缩短操作员的培训时间。激光可瞄准无人机的特定部件，包括螺旋桨、发动机或油箱。同时，Firefly一次只能打击一个目标，因此在无人机蜂群袭击时，操作员将不得不确定威胁的优先级。

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