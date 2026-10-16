Пентагон выбрал мобильную лазерную систему Firefly компании KBR для пилотной программы по защите военных баз в США от вражеских дронов. В течение года военнослужащие будут эксплуатировать и обслуживать системы направленной энергии, а также собирать данные для оценки стоимости и логистики, сообщает Defense News.

Лазер вместо ракет

Firefly разработала Kord Technologies, дочерняя компания KBR. Система использует концентрированный лазерный луч для поражения целей, что потенциально может быть более дешевым способом противодействия малым беспилотникам, чем применение дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Компания позиционирует Firefly как мобильный лазер в палетированном исполнении. По ее данным, система способна работать при температуре от минус 15 до плюс 35 градусов Цельсия. Во время августовской демонстрации в Алабаме представители компании заявили, что версия, установленная на грузовике, может сбить малый дрон за несколько секунд.

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Окончательное решение за оператором

Радар обнаруживает потенциальную угрозу и передает сигнал оператору, который проверяет цель с помощью камер. Программное обеспечение может формировать список целей, а автоматизированная система отслеживает объект, однако решение об открытии огня и точке поражения принимает человек.

Старший директор KBR Дэвид Золлер-младший отметил, что для управления системой используется контроллер Xbox, который может сократить время обучения операторов. Лазер может быть наведен на отдельные части дрона, в частности на пропеллер, двигатель или топливный бак. В то же время Firefly способна поражать только одну цель одновременно, поэтому во время атаки роя дронов операторам придется определять приоритетные угрозы.

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