Pentagon wybrał mobilny system laserowy Firefly firmy KBR do programu pilotażowego mającego chronić bazy wojskowe w USA przed wrogimi dronami. Przez rok wojskowi będą obsługiwać i konserwować systemy energii skierowanej oraz zbierać dane do oceny kosztów i logistyki, informuje Defense News.

Laser zamiast rakiet

Firefly opracowała firma Kord Technologies, spółka zależna KBR. System wykorzystuje skoncentrowaną wiązkę laserową do rażenia celów, co potencjalnie może być tańszym sposobem przeciwdziałania małym bezzałogowcom niż użycie drogich pocisków przechwytujących.

Firma przedstawia Firefly jako mobilny laser w wersji paletowej. Według niej system może działać w temperaturach od minus 15 do plus 35 stopni Celsjusza. Podczas sierpniowej demonstracji w Alabamie przedstawiciele firmy oświadczyli, że wersja zamontowana na ciężarówce może zestrzelić małego drona w ciągu kilku sekund.

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Ostateczna decyzja należy do operatora

Radar wykrywa potencjalne zagrożenie i przekazuje sygnał operatorowi, który weryfikuje cel za pomocą kamer. Oprogramowanie może tworzyć listę celów, a zautomatyzowany system śledzi obiekt, jednak decyzję o otwarciu ognia i punkcie rażenia podejmuje człowiek.

Starszy dyrektor KBR David Zoller Jr. zaznaczył, że do sterowania systemem używany jest kontroler Xbox, co może skrócić czas szkolenia operatorów. Laser może być nakierowany na poszczególne części drona, w tym śmigło, silnik lub zbiornik paliwa. Jednocześnie Firefly może razić tylko jeden cel naraz, dlatego podczas ataku roju dronów operatorzy będą musieli ustalać priorytety zagrożeń.

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