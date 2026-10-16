德国联邦议院批准了“起步养老金”（Frühstartrente）计划相关法律，该计划规定国家每月向儿童未来的养老储蓄缴纳10欧元。正如Interia报道，该法律将在获得联邦参议院批准的前提下，于2027年1月生效。

谁可以获得缴款

该法律规定覆盖2020年及以后出生的儿童。自儿童年满6岁起至18岁，国家将每月划拨10欧元。

从2027年起，在相应日历年年满6岁的儿童将每年加入该计划。据消息来源称，已经年满7岁或以上的儿童将不会获得款项。

父母可以选择接收资金的账户。如果不作选择，缴款将转入由德国联邦银行管理的集体投资。父母及祖父母也可以进行自愿缴款，每年最高6840欧元。

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投资与风险

在成年前，签订合同和管理储蓄均不收取费用。资金仅允许投资于广泛分散化的全球股票或股票基金。成年后，储蓄将转入享有税收优惠的私人养老金计划。

根据财政部的数据，这些资金原则上在65岁之前不能提取。该部门估计，国家在儿童18岁前缴纳的款项可积累约2200欧元。如果这笔钱在没有额外缴款的情况下持续投资，到65岁时其价值可能增长至约5.3万欧元。

根据该部计算，如果父母每月额外缴纳10欧元，资金可能达到约10.7万欧元；如每月缴纳50欧元，则可达到32万欧元。这些示例基于平均年回报率为7%的假设。财政部警告称，实际收益可能更高也可能更低，若金融市场出现不利情况，国家不会补偿损失。

该计划最初的年度预算成本估计约为1.98亿欧元，到2030年可能增至4.11亿欧元。该倡议的批评者指出，能够进行额外缴款的家庭的子女将获得最大收益。

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