В Германии Бундестаг одобрил закон о программе «Пенсия на старте» (Frühstartrente), которая предусматривает ежемесячные государственные взносы по 10 евро на будущие пенсионные накопления детей. Как сообщает Interia, закон должен вступить в силу в январе 2027 года при условии его одобрения Бундесратом.

Кто сможет получать взносы

Закон предусматривает охват детей, родившихся с 2020 года. Государство будет перечислять по 10 евро в месяц с момента, когда ребенку исполнится шесть лет, до достижения им 18-летнего возраста.

С 2027 года к программе ежегодно будут присоединяться дети, которым в соответствующем календарном году исполнится шесть лет. По информации источника, дети, которым уже семь лет или больше, выплат не получат.

Родители смогут выбрать счет для поступления средств. Если они этого не сделают, взносы будут направляться в коллективную инвестицию под управлением Бундесбанка. Родители, бабушки и дедушки также смогут делать добровольные взносы — до 6840 евро в год.

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Инвестиции и риски

До совершеннолетия плата за заключение договора и обслуживание накоплений взиматься не будет. Средства разрешат инвестировать только в широко диверсифицированные глобальные акции или фонды акций. После достижения совершеннолетия накопления перейдут в частную пенсионную программу с налоговыми льготами.

По данным Министерства финансов, средства в целом нельзя будет снять до 65 лет. Ведомство оценивает, что государственные взносы до 18-летия позволят накопить около 2200 евро. Если эти деньги останутся инвестированными без дополнительных взносов, к 65 годам их стоимость может вырасти примерно до 53 тысяч евро.

Согласно расчетам министерства, при дополнительном взносе родителей в размере 10 евро в месяц капитал может достичь около 107 тысяч евро, а при взносе в 50 евро — до 320 тысяч евро. Эти примеры основаны на предположении о средней годовой доходности в 7%. Министерство предупредило, что фактическая доходность может быть как выше, так и ниже, а государство не будет компенсировать убытки в случае неблагоприятной ситуации на финансовых рынках.

Первоначальные бюджетные расходы на программу оцениваются примерно в 198 млн евро в год, а к 2030 году они могут вырасти до 411 млн евро. Критики инициативы указывают, что больше всего выиграют дети из семей, которые могут делать дополнительные взносы.

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