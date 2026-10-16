W Niemczech Bundestag zatwierdził ustawę o programie „Emerytura na start” (Frühstartrente), który przewiduje comiesięczne wpłaty państwa w wysokości 10 euro na przyszłe oszczędności emerytalne dzieci. Jak informuje Interia, ustawa ma wejść w życie w styczniu 2027 roku, pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Bundesrat.

Kto będzie mógł otrzymywać wpłaty

Ustawa przewiduje objęcie programem dzieci urodzonych od 2020 roku. Państwo będzie przekazywać po 10 euro miesięcznie od chwili ukończenia przez dziecko sześciu lat do osiągnięcia przez nie 18. roku życia.

Od 2027 roku do programu będą co roku dołączać dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą sześć lat. Według źródła dzieci, które mają już siedem lat lub więcej, nie otrzymają świadczeń.

Rodzice będą mogli wybrać konto, na które będą trafiać środki. Jeśli tego nie zrobią, wpłaty będą kierowane do zbiorowej inwestycji zarządzanej przez Bundesbank. Rodzice, babcie i dziadkowie będą również mogli dokonywać dobrowolnych wpłat — do 6840 euro rocznie.

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Inwestycje i ryzyko

Do osiągnięcia pełnoletności nie będą pobierane opłaty za zawarcie umowy ani obsługę oszczędności. Środki będzie można inwestować wyłącznie w szeroko zdywersyfikowane globalne akcje lub fundusze akcyjne. Po osiągnięciu pełnoletności oszczędności zostaną przeniesione do prywatnego programu emerytalnego z ulgami podatkowymi.

Według Ministerstwa Finansów środków co do zasady nie będzie można wypłacić przed ukończeniem 65 lat. Resort szacuje, że wpłaty państwowe do 18. roku życia pozwolą zgromadzić około 2200 euro. Jeśli pieniądze te pozostaną zainwestowane bez dodatkowych wpłat, ich wartość może wzrosnąć do około 53 tys. euro do 65. roku życia.

Według wyliczeń ministerstwa przy dodatkowej wpłacie rodziców w wysokości 10 euro miesięcznie kapitał może osiągnąć około 107 tys. euro, a przy wpłacie 50 euro — do 320 tys. euro. Przykłady te opierają się na założeniu średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie 7%. Ministerstwo ostrzegło, że rzeczywiste zyski mogą być zarówno wyższe, jak i niższe, a państwo nie zrekompensuje strat w razie niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych.

Początkowe koszty budżetowe programu szacowane są na około 198 mln euro rocznie, a do 2030 roku mogą wzrosnąć do 411 mln euro. Krytycy inicjatywy wskazują, że najwięcej zyskają dzieci z rodzin, które mogą dokonywać dodatkowych wpłat.

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