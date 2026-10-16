以色列政府批准了采购12架波音制造的Apache AH-64E武装直升机的资金来源。这使得协议得以在当天签署，升级版Apache的交付计划于下一个十年初开始，Defense News报道，并援引以色列国防部的声明。

资金争议

由于以色列财政部与国防部之间的争议，该协议的达成数月来一直悬而未决。财政部要求进行预算调整并明确资金来源，而国防部门则坚持紧急批准采购，不受整体预算讨论的影响。

美国多次延长以色列完成协议手续的期限。此前的截止日期于2026年10月7日到期。此后，以色列担心波音的生产配额可能被分配给其他国际客户，这将导致交付延迟和成本上升。

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政府的紧急决定

以色列国防官员向美方请求再次延期。据以色列官员称，美国同意开启最后一个窗口，条件是立即签署协议。

随后，以色列内阁于周三进行了紧急电话投票。政府批准从另一项与国防无关的长期国家项目中拨付必要的资金来源。

Apache AH-64E的能力

Apache AH-64E Echo是一种双发动机武装直升机，两名机组人员以前后串列方式就座。其武器和制导系统可携带最多16枚Hellfire导弹、76枚2.75英寸火箭弹，以及一门30毫米M230自动炮，弹药最多可达1200发。该直升机配备Link 16数字通信系统，支持与无人系统协同，并采用模块化开放架构，以便升级设备和软件。

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