Rząd Izraela zatwierdził źródło finansowania zakupu 12 śmigłowców szturmowych Apache AH-64E produkcji Boeing. Umożliwiło to podpisanie umowy tego samego dnia, a dostawy ulepszonej wersji Apache zaplanowano na początek następnej dekady, informuje Defense News, powołując się na oświadczenie izraelskiego Ministerstwa Obrony.

Spór o finansowanie

Zawarcie umowy przez kilka miesięcy pozostawało pod znakiem zapytania z powodu sporu między izraelskimi ministerstwami finansów i obrony. Ministerstwo Finansów domagało się korekt budżetowych i określonego źródła środków, podczas gdy resort obrony nalegał na pilne zatwierdzenie zakupu niezależnie od ogólnych dyskusji budżetowych.

Stany Zjednoczone kilkakrotnie przedłużały Izraelowi termin sfinalizowania umowy. Poprzedni termin upłynął 7 października 2026 roku. Po tym Izrael obawiał się, że limit produkcyjny Boeinga może zostać przekazany innym międzynarodowym klientom, co doprowadziłoby do opóźnienia dostaw i wzrostu kosztów.

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Pilna decyzja rządu

Izraelscy urzędnicy obrony zwrócili się do strony amerykańskiej z prośbą o kolejne przedłużenie. Stany Zjednoczone zgodziły się otworzyć, według izraelskich urzędników, ostateczne okno pod warunkiem natychmiastowego podpisania umowy.

Następnie izraelski gabinet przeprowadził w środę pilne głosowanie telefoniczne. Rząd zatwierdził niezbędne źródło finansowania z innego długoterminowego programu narodowego niezwiązanego z obronnością.

Możliwości Apache AH-64E

Apache AH-64E Echo to dwusilnikowy śmigłowiec szturmowy z dwoma członkami załogi siedzącymi w układzie tandemowym. Jego system uzbrojenia i naprowadzania może przenosić do 16 pocisków Hellfire, 76 rakiet kalibru 2,75 cala oraz automatyczne działko M230 kalibru 30 mm z zapasem do 1200 nabojów. Śmigłowiec ma cyfrową łączność Link 16, wspiera współdziałanie z systemami bezzałogowymi oraz modułową otwartą architekturę do modernizacji wyposażenia i oprogramowania.

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