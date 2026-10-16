Правительство Израиля одобрило источник финансирования закупки 12 ударных вертолетов Apache AH-64E производства Boeing. Это позволило подписать соглашение в тот же день, а поставки усовершенствованной версии Apache запланированы на начало следующего десятилетия, сообщает Defense News со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

Спор о финансировании

Заключение соглашения в течение нескольких месяцев оставалось под вопросом из-за спора между израильскими министерствами финансов и обороны. Минфин требовал бюджетных корректировок и определенного источника средств, тогда как оборонное ведомство настаивало на срочном одобрении закупки независимо от общих бюджетных обсуждений.

Соединенные Штаты несколько раз продлевали Израилю срок оформления соглашения. Предыдущий дедлайн истек 7 октября 2026 года. После этого в Израиле опасались, что производственная квота Boeing может быть передана другим международным заказчикам, что привело бы к задержке поставок и повышению стоимости.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Срочное решение правительства

Израильские чиновники в сфере обороны обратились к американской стороне с просьбой о еще одном продлении. США согласились открыть, по словам израильских чиновников, окончательное окно при условии немедленного подписания соглашения.

После этого израильский кабинет министров провел в среду срочное телефонное голосование. Правительство утвердило необходимый источник финансирования за счет другой долгосрочной национальной программы, не связанной с обороной.

Возможности Apache AH-64E

Apache AH-64E Echo — двухдвигательный ударный вертолет с двумя членами экипажа, размещенными тандемно. Его комплекс вооружения и наведения может нести до 16 ракет Hellfire, 76 ракет калибра 2,75 дюйма и 30-мм автоматическую пушку M230 с боекомплектом до 1200 выстрелов. Вертолет имеет цифровую связь Link 16, поддерживает взаимодействие с беспилотными системами и модульную открытую архитектуру для обновления оборудования и программного обеспечения.

Читай нас в