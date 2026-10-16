В США Белый дом сослался на исполнительную привилегию, чтобы заблокировать передачу части записей о коммуникациях президента Дональда Трампа в судебном деле о будущем Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Как сообщает The Hill, истица Джойс Битти требует документы об участии Трампа в принятии решений относительно учреждения.

Позиция Белого дома

В поданном в суд в среду документе заместитель юрисконсульта Белого дома Джошуа Хойт заявил об исполнительной привилегии в отношении информации, документов и коммуникаций между Трампом, его советниками и сотрудниками Центра Кеннеди, касающихся управления и работы учреждения. Это также распространяется на отдельные показания, данные в ходе допросов.

По словам Хойта, Битти добивается доступа к конфиденциальным контактам президента, его советников и сотрудников центра, которые консультировали Трампа и его команду по вопросам президентских обязанностей и работы учреждения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аргументы истицы

Битти, демократка от штата Огайо и член совета Центра Кеннеди по должности, оспаривает планы временно закрыть учреждение для реконструкции и добавить имя Трампа к зданию. Ее адвокаты назвали ссылку на исполнительную привилегию беспрецедентной. По их мнению, эти коммуникации не подпадают под такую защиту, поскольку Трамп является ответчиком как председатель совета некоммерческой корпорации, а не как президент.

Министерство юстиции США отклонило запрос Битти, назвав его чрезмерно широкой «рыболовной экспедицией». В прошлом году Трамп назначил себя председателем Центра Кеннеди после увольнения нескольких членов совета и замены их чиновниками администрации и союзниками. Федеральный судья Кристофер Купер этой весной отменил решение совета добавить имя президента на фасад здания и заблокировал дальнейшие попытки сделать это в иной форме.

Читай нас в