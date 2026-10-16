特朗普在肯尼迪中心案件中援引行政特权——The Hill

在美国，白宫援引行政特权，阻止移交有关总统唐纳德·特朗普通信记录的一部分文件。这些文件涉及约翰·F·肯尼迪表演艺术中心未来的诉讼。正如The Hill报道，原告乔伊斯·比蒂要求获得有关特朗普参与该机构决策的文件。

白宫的立场

白宫副法律顾问乔舒亚·霍伊特在周三提交给法院的文件中，就涉及特朗普、其顾问与肯尼迪中心员工之间有关该机构管理和运营的信息、文件及通信援引行政特权。这也适用于在讯问期间提供的部分证词。

霍伊特表示，比蒂寻求获取总统、其顾问及中心员工之间的保密联系信息；这些员工曾就总统职责和该机构运营向特朗普及其团队提供建议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

原告的论点

比蒂是来自俄亥俄州的民主党人，也是肯尼迪中心董事会的当然成员。她对暂时关闭该机构以进行重建，以及将特朗普的名字添加到建筑物上的计划提出质疑。她的律师称，援引行政特权史无前例。他们认为，这些通信不受此类保护，因为针对特朗普的诉讼身份是非营利性公司董事会主席，而非总统。

美国司法部驳回了比蒂的请求，称其为范围过于宽泛的“钓鱼式取证”。去年，特朗普在解雇数名董事会成员并以政府官员和盟友取代他们后，任命自己为肯尼迪中心主席。联邦法官克里斯托弗·库珀今年春天撤销了董事会将总统姓名添加到建筑物外立面的决定，并阻止了以其他形式这样做的进一步尝试。

关注我们在