W USA Biały Dom powołał się na przywilej wykonawczy, aby zablokować przekazanie części zapisów dotyczących komunikacji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie sądowej dotyczącej przyszłości John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Jak podaje The Hill, powódka Joyce Beatty domaga się dokumentów dotyczących udziału Trumpa w podejmowaniu decyzji w sprawie tej instytucji.

Stanowisko Białego Domu

W środowym piśmie procesowym zastępca radcy prawnego Białego Domu Joshua Hoyt powołał się na przywilej wykonawczy w odniesieniu do informacji, dokumentów i komunikacji między Trumpem, jego doradcami oraz pracownikami Kennedy Center, dotyczących zarządzania i działalności placówki. Obejmuje to również niektóre zeznania złożone podczas przesłuchań.

Według Hoyta Beatty domaga się dostępu do poufnych kontaktów prezydenta, jego doradców i pracowników centrum, którzy doradzali Trumpowi oraz jego zespołowi w sprawie obowiązków prezydenckich i działalności instytucji.

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Argumenty powódki

Beatty, demokratka z Ohio i członkini rady Kennedy Center z urzędu, kwestionuje plany tymczasowego zamknięcia placówki na czas przebudowy oraz dodania nazwiska Trumpa do budynku. Jej prawnicy nazwali powołanie się na przywilej wykonawczy bezprecedensowym. Ich zdaniem ta komunikacja nie podlega takiej ochronie, ponieważ Trump jest pozwany jako przewodniczący rady organizacji non-profit, a nie jako prezydent.

Departament Sprawiedliwości USA odrzucił wniosek Beatty, nazywając go zbyt szeroko zakrojoną „wyprawą na ryby”. W ubiegłym roku Trump mianował siebie przewodniczącym Kennedy Center po odwołaniu kilku członków rady i zastąpieniu ich urzędnikami administracji oraz sojusznikami. Sędzia federalny Christopher Cooper tej wiosny unieważnił decyzję rady o dodaniu nazwiska prezydenta na fasadzie budynku i zablokował dalsze próby dokonania tego w innej formie.

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