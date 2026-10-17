Premier Pakistanu Shehbaz Sharif oświadczył, że władze federalne zostały zmuszone do wprowadzenia stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich w prowincji Chajber Pasztunchwa z powodu, jak powiedział, braku współpracy ze strony władz prowincjonalnych w walce z terroryzmem. Powiedział to 17 października w Gujranwali, informuje Dawn.

Decyzja władz federalnych

Władze federalne wprowadziły w Chajber Pasztunchwa stan wyjątkowy i rządy gubernatorskie 11 października. Władze wyjaśniły to „celowym wycofaniem się” administracji prowincjonalnej z walki z terroryzmem. Parlament Pakistanu zatwierdził te decyzje w tym tygodniu, podczas gdy opozycja przeciw nim protestowała.

Sharif powiedział, że przed podjęciem takiego kroku władze federalne próbowały osiągnąć porozumienie z opozycyjną partią PTI. Według niego przedstawiciele rządu i Pakistańskiej Partii Ludowej prowadzili rozmowy z opozycją przez 48 godzin. Druga runda rozmów 3 października zakończyła się bez rezultatu, choć, jak twierdzi premier, strony przygotowały projekt porozumienia, zgodnie z którym PTI miała odwołać swój marsz na Islamabad.

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Spór z PTI

Premier oświadczył, że wielokrotnie spotykał się z głównym ministrem Chajber Pasztunchwa Sohailem Afridim, którego uprawnienia obecnie nie obowiązują, a także z jego poprzednikiem Alim Aminem Gandapurem. Twierdzi, że zaoferował władzom prowincjonalnym wsparcie w przeciwdziałaniu terroryzmowi i obiecał uzgadniać z nimi kwestie zarządzania, zasobów i potrzeb regionu.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego poprzedziło kilka tygodni napięć politycznych między władzami federalnymi a PTI. Partia ogłosiła zamiar przeprowadzenia marszu na Islamabad, domagając się uwolnienia swojego uwięzionego założyciela Imrana Khana. Ministrowie federalni twierdzili również, że kierowany przez PTI rząd Chajber Pasztunchwa ma rzekome powiązania z ugrupowaniami terrorystycznymi. PTI oświadczyła, że jest wykluczana z decyzji dotyczących bezpieczeństwa prowincji; centrum federalne temu zaprzeczyło.

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