Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что федеральные власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и губернаторское правление в провинции Хайбер-Пахтунхва из-за, по его словам, отсутствия сотрудничества со стороны провинциального правительства в борьбе с терроризмом. Об этом он сказал 17 октября в Гуджранвале, сообщает Dawn.

Решение федеральных властей

Федеральные власти ввели в Хайбер-Пахтунхве чрезвычайное положение и губернаторское правление 11 октября. Власти объяснили это «преднамеренным самоустранением» провинциальной администрации от борьбы с терроризмом. Парламент Пакистана одобрил эти решения на этой неделе, тогда как оппозиция протестовала против них.

Шариф сказал, что перед принятием такого шага федеральные власти пытались договориться с оппозиционной партией PTI. По его словам, представители правительства и Пакистанской народной партии вели переговоры с оппозицией в течение 48 часов. Второй раунд переговоров 3 октября завершился без результата, хотя, как утверждает премьер, стороны подготовили проект договоренности, согласно которому PTI должна была отменить свой марш на Исламабад.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор с PTI

Премьер заявил, что неоднократно встречался с главным министром Хайбер-Пахтунхвы Сохаилом Африди, полномочия которого сейчас не действуют, а также с его предшественником Али Амином Гандапуром. Он утверждает, что предлагал провинциальным властям поддержку в противодействии терроризму и обещал согласовывать с ними вопросы управления, ресурсов и потребностей региона.

Введению чрезвычайного положения предшествовали несколько недель политической напряженности между федеральными властями и PTI. Партия объявила о намерении провести марш на Исламабад, требуя освобождения своего заключенного основателя Имрана Хана. Федеральные министры также заявляли о предполагаемых связях правительства Хайбер-Пахтунхвы, возглавляемого PTI, с террористическими группировками. PTI заявляла, что ее отстраняют от решений в сфере безопасности провинции; федеральный центр это отрицал.

Читай нас в