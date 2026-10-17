巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫表示，由于省政府在打击恐怖主义方面缺乏合作，联邦当局被迫在开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急状态和省长管治。他10月17日在古杰兰瓦拉作出上述表示，Dawn报道。

联邦当局的决定

联邦当局于10月11日在开伯尔-普赫图赫瓦省实施紧急状态和省长管治。当局解释称，这是因为省级行政机构“蓄意退出”反恐斗争。巴基斯坦议会本周批准了这些决定，而反对派对此表示抗议。

谢里夫表示，在采取这一措施之前，联邦当局曾试图与反对党PTI达成协议。据他称，政府代表和巴基斯坦人民党与反对派进行了48小时谈判。10月3日的第二轮谈判无果而终，尽管总理称双方已拟定协议草案，根据该草案，PTI应取消其前往伊斯兰堡的游行。

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与PTI的争议

总理表示，他曾多次会见开伯尔-普赫图赫瓦省首席部长苏海尔·阿夫里迪——其权力目前不生效——以及其前任阿里·阿明·甘达普尔。他称，自己曾向省级当局提供反恐支持，并承诺就治理、资源和该地区需求等问题与其协调。

实施紧急状态之前，联邦当局与PTI之间经历了数周政治紧张局势。该党宣布计划举行前往伊斯兰堡的游行，要求释放其被监禁的创始人伊姆兰·汗。联邦部长还声称，由PTI领导的开伯尔-普赫图赫瓦省政府与恐怖组织存在所谓联系。PTI表示，该党被排除在有关该省安全的决策之外；联邦中央否认了这一说法。

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