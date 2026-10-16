Departament Sprawiedliwości USA wszczął postępowania denaturalizacyjne wobec 40 osób, aby pozbawić je amerykańskiego obywatelstwa, informuje The Hindu. Resort określił te działania jako największą kampanię denaturalizacyjną we współczesnej historii.

Sprawy są rozpatrywane w kilku sądach

Sprawy dotyczące 40 osób są rozpatrywane w kilku sądach w USA. Według publikacji osobom tym zarzuca się poważne przestępstwa, w tym działalność jako agent obcego rządu, przestępstwo kwalifikowane w USA jako voluntary manslaughter, a także poważne przestępstwo seksualne wobec mężczyzny ze szczególnymi potrzebami.

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Wśród osób objętych sprawami jest mężczyzna pochodzenia indyjskiego

Wśród osób, wobec których wszczęto procedury, jest mężczyzna pochodzenia indyjskiego. Jest wśród nich również były marynarz Marynarki Wojennej USA, skazany za szpiegostwo.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował o złożeniu pozwów o denaturalizację w kilku amerykańskich sądach.

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