Министерство юстиции США инициировало процедуры денатурализации в отношении 40 человек, чтобы лишить их американского гражданства, сообщает The Hindu. Ведомство назвало эти действия крупнейшей кампанией денатурализации в современной истории.

Дела рассматриваются в нескольких судах

Дела в отношении 40 человек находятся на рассмотрении в нескольких судах США. По данным издания, фигурантам вменяют тяжкие правонарушения, в частности деятельность в качестве агента иностранного правительства, преступление, квалифицируемое в США как voluntary manslaughter, а также тяжкое преступление сексуального характера в отношении мужчины с особыми потребностями.

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Среди фигурантов — мужчина индийского происхождения

Среди лиц, в отношении которых инициировали процедуры, есть мужчина индийского происхождения. Также среди них есть бывший моряк Военно-морских сил США, осужденный за шпионаж.

Министерство юстиции США сообщило о подаче исков о денатурализации в нескольких американских судах.

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