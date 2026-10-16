W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych sikhski aktywista Gurpatwant Singh Pannun oświadczył, że Federalne Biuro Śledcze USA ostrzegło go o „bezpośrednim zagrożeniu dla mojego życia”. Jak informuje Dawn, aktywista powiedział CBS News, że agenci FBI odwiedzili jego mieszkanie w Nowym Jorku i poinformowali go o zagrożeniu.

Ostrzeżenie przed podróżą do Kanady

Pannun twierdzi, że 15 października otrzymał od FBI zawiadomienie Duty to Warn — ostrzeżenie o zagrożeniu. Według niego jest ono związane z jego planowaną podróżą do Kanady. CBS News podało, że agenci FBI sprawdzają otrzymane informacje i wiążą zagrożenie z możliwą podróżą aktywisty na referendum w Kanadzie, nie przekazując mu dodatkowych szczegółów.

Pannun, który ma obywatelstwo amerykańskie i kanadyjskie, jest głównym radcą prawnym organizacji Sikhs for Justice. Planuje wziąć udział w referendum w sprawie Khalistanu, które nie ma mocy prawnie wiążącej i ma odbyć się 18 października w Edmonton. Uczestnicy zostaną zapytani, czy indyjski stan Pendżab powinien stać się niepodległy i zostać przemianowany na Khalistan.

Aktywista oświadczył również, że wcześniej otrzymywał ostrzeżenia od Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej dotyczące zagrożeń dla jego życia i miejsca zamieszkania w Ontario. Sikhs for Justice podaje, że w ostatnich miesiącach takie ostrzeżenia rzekomo otrzymywali również inni organizatorzy referendum w Kanadzie.

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Sprawa przygotowań do zamachu

W lutym obywatel Indii Nikhil Gupta przyznał się do winy przed federalnym sądem USA w sprawie dotyczącej przygotowań do zabójstwa Pannuna w Nowym Jorku. Prokuratura podała, że 54-letni Gupta przyznał się do organizowania zabójstwa na zlecenie, spisku w celu dokonania takiego zabójstwa oraz spisku w celu prania pieniędzy.

Według Departamentu Sprawiedliwości USA Gupta działał na polecenie Vikasza Yadava, którego resort określił jako pracownika rządu Indii i pracownika Sekretariatu Gabinetu. Resort twierdził, że w maju 2023 roku Yadav zaangażował Guptę do zorganizowania zabójstwa, a ten skontaktował się z osobą współpracującą z organami ścigania, która przedstawiła mu tajnego agenta. Według prokuratorów uczestnicy spisku uzgodnili kwotę 100 tys. dolarów za zabójstwo, z czego około 15 tys. dolarów zapłacono z góry. Plan udaremniono przed atakiem.

W czerwcu 2023 roku w kanadyjskim mieście Surrey zginął sikhski aktywista Hardeep Singh Nijjar, co zaostrzyło stosunki między Kanadą a Indiami. Indie zaprzeczały udziałowi w przemocy wobec sikhs­kich aktywistów za granicą.

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