В Нью-Йорке, США, сикхский активист Гурпатвант Сингх Паннун заявил, что Федеральное бюро расследований США предупредило его о «непосредственной угрозе моей жизни». Как сообщает Dawn, активист рассказал CBS News, что агенты ФБР посетили его жилье в Нью-Йорке и сообщили об угрозе.

Предупреждение перед поездкой в Канаду

Паннун утверждает, что 15 октября получил от ФБР уведомление Duty to Warn — предупреждение об угрозе. По его словам, оно связано с его запланированной поездкой в Канаду. CBS News сообщил, что агенты ФБР проверяют полученные данные и связывают угрозу с возможной поездкой активиста на референдум в Канаде, не предоставив ему дополнительных деталей.

Паннун, имеющий американское и канадское гражданство, является генеральным советником организации Sikhs for Justice. Он планирует принять участие в референдуме о Халистане, который не имеет юридически обязательной силы и должен состояться 18 октября в Эдмонтоне. Участникам предложат ответить, должен ли индийский штат Пенджаб стать независимым и быть переименован в Халистан.

Активист также заявил, что ранее получал предупреждения от Королевской канадской конной полиции об угрозах его жизни и его резиденции в Онтарио. Sikhs for Justice сообщает, что в последние месяцы такие предупреждения якобы получали и другие организаторы референдума в Канаде.

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Дело о подготовке покушения

В феврале гражданин Индии Нихил Гупта признал вину в федеральном суде США по делу о подготовке убийства Паннуна в Нью-Йорке. Прокуратура заявила, что 54-летний Гупта признал вину в организации убийства за вознаграждение, сговоре с целью такого убийства и сговоре с целью отмывания денег.

По данным Министерства юстиции США, Гупта действовал по указанию Викаша Ядава, которого ведомство назвало сотрудником правительства Индии и работником Секретариата кабинета министров. Министерство утверждало, что в мае 2023 года Ядав привлек Гупту для организации убийства, а тот связался с человеком, сотрудничавшим с правоохранительными органами, который познакомил его с агентом под прикрытием. По данным прокуроров, участники сговора договорились о 100 тыс. долларов за убийство, из которых около 15 тыс. долларов были выплачены авансом. План сорвали до нападения.

В июне 2023 года в канадском городе Суррей был убит сикхский активист Хардип Сингх Ниджар, что обострило отношения Канады и Индии. Индия отрицала причастность к насилию против сикхских активистов за рубежом.

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