Trump zapowiedział rozbrojenie jądrowe Rosji i Chin
Prezydent USA Donald Trump poinformował 16 października, że Waszyngton prowadzi rozmowy z Rosją i Chinami na temat rozbrojenia jądrowego. Wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumień, które przewidują redukcję arsenałów jądrowych czołowych mocarstw światowych.
Amerykański przywódca oświadczył to podczas rozmowy z dziennikarzami.
„Zawrzemy porozumienie w sprawie broni jądrowej z Rosją i Chinami” – oświadczył prezydent USA.
Chodzi o negocjacje dotyczące redukcji i ograniczenia arsenałów jądrowych tych trzech państw. Trump nie ujawnił konkretnych warunków przyszłego porozumienia.
Oświadczenie prezydenta USA padło po wygaśnięciu w lutym traktatu o redukcji strategicznych sił ofensywnych START III między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Porozumienie to nakładało ograniczenia na strategiczne arsenały jądrowe obu krajów.
Przypomnijmy, że 11 października Trump ogłosił rozpoczęcie „rozejmu energetycznego” między Ukrainą a Rosją. Według jego słów obie strony zgodziły się na zawieszenie ognia w odniesieniu do obiektów energetycznych.
Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping nie osiągnęli znaczącego przełomu podczas rozmów w Waszyngtonie. Jednym z kluczowych wyników spotkania było jedynie dwumiesięczne przedłużenie rozejmu handlowego.