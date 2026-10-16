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Trump zapowiedział rozbrojenie jądrowe Rosji i Chin

UA NEWS 16 października 2026 21:23
Trump zapowiedział rozbrojenie jądrowe Rosji i Chin

Prezydent USA Donald Trump poinformował 16 października, że Waszyngton prowadzi rozmowy z Rosją i Chinami na temat rozbrojenia jądrowego. Wyraził nadzieję na osiągnięcie porozumień, które przewidują redukcję arsenałów jądrowych czołowych mocarstw światowych. 

Amerykański przywódca oświadczył to podczas rozmowy z dziennikarzami.


„Zawrzemy porozumienie w sprawie broni jądrowej z Rosją i Chinami” – oświadczył prezydent USA.

Chodzi o negocjacje dotyczące redukcji i ograniczenia arsenałów jądrowych tych trzech państw. Trump nie ujawnił konkretnych warunków przyszłego porozumienia.

Oświadczenie prezydenta USA padło po wygaśnięciu w lutym traktatu o redukcji strategicznych sił ofensywnych START III między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Porozumienie to nakładało ograniczenia na strategiczne arsenały jądrowe obu krajów.

Przypomnijmy, że 11 października Trump ogłosił rozpoczęcie „rozejmu energetycznego” między Ukrainą a Rosją. Według jego słów obie strony zgodziły się na zawieszenie ognia w odniesieniu do obiektów energetycznych.

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping nie osiągnęli znaczącego przełomu podczas rozmów w Waszyngtonie. Jednym z kluczowych wyników spotkania było jedynie dwumiesięczne przedłużenie rozejmu handlowego.

 

 

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