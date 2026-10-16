Трамп объявил о ядерном разоружении России и Китая

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 октября, что Вашингтон обсуждает с Россией и Китаем вопросы ядерного разоружения. Он выразил надежду на достижение соглашений, которые предусматривать будут сокращение ядерных арсеналов ведущих мировых держав.

Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами.



«Мы заключим соглашение по ядерному оружию с Россией и Китаем», — заявил американский президент.

Речь идет о переговорах по сокращению и ограничению ядерных арсеналов трех государств. Конкретные условия будущего соглашения Трамп не раскрыл.

Заявление американского президента прозвучало после истечения в феврале срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-III между США и Россией. Договор устанавливал ограничения на стратегические ядерные арсеналы двух стран.

Напомним, что 11 октября Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны согласились на прекращение огня в отношении энергетических объектов.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин не достигли существенного прорыва в ходе переговоров в Вашингтоне. Одним из ключевых результатов встречи стало лишь двухмесячное продление торгового перемирия.