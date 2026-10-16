Rząd Pakistanu od 16 października obniżył cenę benzyny o 3,63 rupii za litr — do 390,23 rupii. Jednocześnie cena szybkiego oleju napędowego wzrosła o 31 paisów — do 396,96 rupii za litr. The Express Tribune poinformował o tym, powołując się na komunikat Wydziału ds. Ropy Naftowej.

Codzienny przegląd cen

Nowe ceny będą obowiązywać w piątek, 16 października. To druga zmiana cen paliw w ciągu dwóch dni: 15 października rząd podniósł cenę benzyny o 1,2 rupii za litr, a cenę szybkiego oleju napędowego obniżył o 17 paisów.

17 lipca władze wprowadziły mechanizm codziennego przeglądu i ogłaszania cen produktów naftowych, zastępując nim mechanizm cotygodniowy. Decyzję podjęto w związku z niestabilnością światowego rynku ropy, związaną z napięciami między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz obawami o dostawy paliw.

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Program wsparcia i ograniczenia

We wrześniu premier Shehbaz ogłosił program wsparcia przewidujący zniżkę 100 rupii na litr benzyny dla użytkowników motocykli, trójkołowych riksz oraz samochodów z silnikami o pojemności do 800 centymetrów sześciennych. Według szacunków rządu program może objąć 11,8 mln osób.

Około 10 mln użytkowników pojazdów dwukołowych i 800 tys. użytkowników trójkołowych riksz będzie uprawnionych do zniżki na maksymalnie 20 litrów paliwa miesięcznie — do 2 tys. rupii. Dla około 1 mln właścicieli samochodów z silnikami do 800 centymetrów sześciennych przewidziano do 30 litrów ze zniżką, czyli do 3 tys. rupii miesięcznie.

Również we wrześniu rząd przywrócił środki oszczędzania i racjonalnego wykorzystania paliwa. W szczególności sklepy i placówki handlowe muszą zamykać się do 21:00, a restauracje, kawiarnie i lokale gastronomiczne mogą działać do 23:00; usługi dostawy i zamówienia na wynos nie podlegają tym ograniczeniom.

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