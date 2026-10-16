Sąd Koronny w Woolwich w Londynie skazał 19-letniego Norwega Johannesa Natlanda na 20 lat więzienia za spisek w celu zabójstwa w Wielkiej Brytanii. W lipcu został uznany za winnego po ponownym procesie.

Zatrzymanie z bronią

Natland został aresztowany w marcu 2025 roku w pokoju hotelowym w Huddersfield na północy Anglii. W chwili zatrzymania miał przy sobie dwie sztuki broni palnej i amunicję. Przyznał, że posiadał półautomatyczny pistolet, rewolwer i amunicję, jednak zaprzeczał spiskowi w celu zabójstwa i twierdził, że nie miał zamiaru realizować tego planu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wersja oskarżenia

Jak informuje Cyprus Mail, prokuratura oświadczyła, że Natland został zwerbowany przez Foxtrot Network — szwedzką zorganizowaną grupę przestępczą. Według oskarżenia sieć ta jest wykorzystywana przez państwo irańskie, a Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nałożyły na nią sankcje.

Publikacja zaznacza, że Natland stał się jednym z młodych ludzi, którzy stanęli przed sądem w Wielkiej Brytanii i innych krajach w związku z poważnymi przestępstwami po zwerbowaniu przez internet za pieniądze. W takich przypadkach zwerbowane osoby, według źródła, często mogły nieświadomie działać jako pośrednicy obcego państwa.

Czytaj nas na