W Indiach policja w Delhi zatrzymała Abhijita Dipke, założyciela młodzieżowego ruchu Cockroach Janta Party (CJP), przed planowanym protestem w centralnej dzielnicy biznesowej stolicy. Uczestnicy akcji domagają się dymisji głównego komisarza wyborczego Indii Gyanesha Kumara w związku z rewizją spisów wyborców, informuje Dawn.

Zatrzymanie przed akcją

Na transmisji wideo na koncie CJP na Instagramie widać, jak Dipke wychodzi z domu i kieruje się na ulicę, gdzie zatrzymali go policjanci. Po krótkiej sprzeczce wsadzono go do policyjnego samochodu i wywieziono. Jeden z funkcjonariuszy powiedział aktywiście, że zostaje zatrzymany. Dipke odpowiedział: „Nie złamałem teraz żadnego prawa… jak możecie mnie zatrzymać?”

Wcześniej policja spotkała się z Dipke i ostrzegła go przed przeprowadzeniem protestu. Nie było natychmiastowego komentarza organów ścigania w sprawie zatrzymania.

Protesty w sprawie spisów wyborców

CJP, siły opozycyjne i organizacje studenckie organizowały akcje niemal codziennie w tym miesiącu. Krytycy rewizji spisów wyborców twierdzą, że sprzyja ona rządzącej Bharatiya Janata Party premiera Narendry Modiego. W trakcie procedury ze spisów usunięto ponad 130 milionów wyborców. Komisja Wyborcza zaprzecza, by faworyzowała jakąkolwiek siłę polityczną, i oświadcza, że wyborcy usunięci przez pomyłkę mogą ponownie się zarejestrować.

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Dipke wezwał zwolenników do zgromadzenia się wieczorem w Central Parku w rejonie Connaught Place, aby rozwinąć i podnieść flagę narodową. Akcję ogłoszono również na poparcie dwóch liderów CJP, którzy zostali w tym tygodniu zatrzymani i osadzeni w więzieniu na pięć dni po demonstracji na miejscu protestu mimo zakazu.

Ograniczenia w centrum stolicy

Władze miejskie Delhi zamknęły Central Park na dwa dni, wyjaśniając to przyczynami administracyjnymi. Policja zakazała publicznych zgromadzeń w pobliżu Connaught Place, powołując się na względy porządku publicznego i bezpieczeństwa. W części miasta rozmieszczono tysiące funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa oraz ustawiono metalowe barykady na kluczowych skrzyżowaniach.

Organy wyborcze oświadczają, że rewizja spisów miała na celu usunięcie duplikatów, wpisów dotyczących osób zmarłych i fałszywych wpisów. Krytycy twierdzą, że usunięcia w nieproporcjonalnym stopniu dotknęły mniejszości, w tym muzułmanów.

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