В Індії поліція Делі затримала засновника молодіжного руху Cockroach Janta Party (CJP) Абхіджіта Діпке перед запланованим протестом у центральному діловому районі столиці. Учасники акцій вимагають відставки голови Виборчої комісії Індії Г'янеша Кумара через перегляд виборчих списків, повідомляє Dawn.

Затримання перед акцією

На відеотрансляції в Instagram-акаунті CJP видно, як Діпке виходить із будинку та прямує до вулиці, де його зупинили поліцейські. Після короткої суперечки його посадили в автомобіль поліції та відвезли. Один із правоохоронців сказав активісту, що його затримують. Діпке у відповідь заявив: «Я зараз не порушував жодного закону… як ви можете мене затримати?»

До цього поліція зустрічалася з Діпке та застерігала його від проведення протесту. Негайного коментаря правоохоронців щодо затримання не було.

Протести через виборчі списки

CJP, опозиційні сили та студентські організації майже щодня проводили акції цього місяця. Критики перегляду виборчих списків стверджують, що він сприяє правлячій партії прем'єр-міністра Нарендри Моді — Bharatiya Janata Party. Під час процедури зі списків вилучили понад 130 мільйонів виборців. Виборча комісія заперечує прихильність до будь-якої політичної сили та заявляє, що помилково вилучені виборці можуть зареєструватися повторно.

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Діпке закликав прихильників зібратися ввечері в Центральному парку в районі Коннаут-Плейс, щоб розгорнути й підняти національний прапор. Акцію також оголосили на підтримку двох лідерів CJP, яких цього тижня затримали та відправили до в'язниці на п'ять днів після демонстрації на протестному майданчику всупереч забороні.

Обмеження в центрі столиці

Міська влада Делі закрила Центральний парк на два дні, пояснивши це адміністративними причинами. Поліція заборонила публічні зібрання поблизу Коннаут-Плейс, пославшись на міркування громадського порядку та безпеки. У частинах міста розгорнули тисячі співробітників сил безпеки й встановили металеві барикади на ключових перехрестях.

Виборчі органи заявляють, що перегляд списків мав на меті вилучити дублікати, записи померлих людей і шахрайські записи. Критики стверджують, що вилучення непропорційно зачепили меншини, зокрема мусульман.

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