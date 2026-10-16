德里警方在抗议前拘留CJP创始人迪普克——Dawn

在印度，德里警方在首都中央商务区举行计划中的抗议活动前，拘留了青年运动Cockroach Janta Party（CJP）创始人阿比吉特·迪普克。抗议参与者要求印度首席选举专员加内什·库马尔因修订选民名册而辞职，Dawn报道。

行动前被拘留

CJP的Instagram账号视频直播显示，迪普克走出家门并前往街上，随后被警察拦下。经过短暂争执后，他被带上警车并带走。一名执法人员告诉这名活动人士，他被拘留了。迪普克回应称：“我现在没有违反任何法律……你们怎么能拘留我？”

此前，警方曾与迪普克会面，并警告他不要举行抗议活动。执法部门没有立即就此次拘留发表评论。

因选民名册引发的抗议

CJP、反对派力量和学生组织本月几乎每天都举行活动。选民名册修订的批评者称，这一做法有利于总理纳伦德拉·莫迪领导的执政党印度人民党（Bharatiya Janata Party）。在这一程序中，超过1.3亿选民被从名册中删除。选举委员会否认偏向任何政治力量，并表示被错误删除的选民可以重新登记。

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迪普克呼吁支持者晚间在康诺特广场地区的中央公园集会，展开并升起国旗。此次行动也被宣布为支持两名CJP领导人；他们本周在禁令之下于抗议地点示威后被拘留，并被送入监狱五天。

首都市中心的限制措施

德里市政府以行政原因为由关闭中央公园两天。警方以公共秩序和安全考虑为由，禁止在康诺特广场附近举行公共集会。数千名安全人员被部署到该市部分地区，关键路口设置了金属路障。

选举机构表示，修订名册旨在删除重复记录、已故人员记录和欺诈性记录。批评者称，删除措施对少数群体造成了不成比例的影响，其中包括穆斯林。

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