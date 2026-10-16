В Индии полиция Дели задержала основателя молодежного движения Cockroach Janta Party (CJP) Абхиджита Дипке перед запланированным протестом в центральном деловом районе столицы. Участники акций требуют отставки главного избирательного комиссара Индии Гьянеша Кумара из-за пересмотра списков избирателей, сообщает Dawn.

Задержание перед акцией

На видеотрансляции в Instagram-аккаунте CJP видно, как Дипке выходит из дома и направляется к улице, где его остановили полицейские. После короткого спора его посадили в полицейский автомобиль и увезли. Один из правоохранителей сказал активисту, что его задерживают. Дипке в ответ заявил: «Я сейчас не нарушал никакого закона… как вы можете меня задержать?»

До этого полиция встречалась с Дипке и предостерегала его от проведения протеста. Немедленного комментария правоохранителей по поводу задержания не было.

Протесты из-за списков избирателей

CJP, оппозиционные силы и студенческие организации почти ежедневно проводили акции в этом месяце. Критики пересмотра списков избирателей утверждают, что он способствует правящей партии премьер-министра Нарендры Моди — Bharatiya Janata Party. В ходе процедуры из списков исключили более 130 миллионов избирателей. Избирательная комиссия отрицает поддержку какой-либо политической силы и заявляет, что ошибочно исключенные избиратели могут зарегистрироваться повторно.

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Дипке призвал сторонников собраться вечером в Центральном парке в районе Коннаут-Плейс, чтобы развернуть и поднять национальный флаг. Акция также была объявлена в поддержку двух лидеров CJP, которых на этой неделе задержали и отправили в тюрьму на пять дней после демонстрации на месте протеста вопреки запрету.

Ограничения в центре столицы

Городские власти Дели закрыли Центральный парк на два дня, объяснив это административными причинами. Полиция запретила публичные собрания возле Коннаут-Плейс, сославшись на соображения общественного порядка и безопасности. В некоторых частях города развернули тысячи сотрудников сил безопасности и установили металлические баррикады на ключевых перекрестках.

Избирательные органы заявляют, что пересмотр списков был направлен на удаление дубликатов, записей умерших людей и мошеннических записей. Критики утверждают, что исключения непропорционально затронули меньшинства, в частности мусульман.

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