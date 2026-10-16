Королевский суд Вулвича в Лондоне приговорил 19-летнего норвежца Йоханнеса Натланда к 20 годам лишения свободы за сговор с целью убийства в Великобритании. В июле его признали виновным по итогам повторного судебного разбирательства.

Задержание с оружием

Натланда арестовали в марте 2025 года в гостиничном номере в Хаддерсфилде на севере Англии. Во время задержания у него было две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы. Он признал, что владел полуавтоматическим пистолетом, револьвером и боеприпасами, однако отрицал сговор с целью убийства и заявлял, что не намеревался осуществлять этот план.

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Версия обвинения

Как сообщает Cyprus Mail, прокуратура заявила, что Натланда завербовала Foxtrot Network — шведская организованная преступная группа. По версии обвинения, эту сеть использует иранское государство, а Великобритания и США ввели против нее санкции.

Издание отмечает, что Натланд стал одним из молодых людей, представших перед судом в Великобритании и других странах по обвинениям в тяжких преступлениях после вербовки через интернет за деньги. В таких случаях завербованные лица, по данным источника, нередко могли неосознанно действовать в качестве посредников иностранного государства.

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