У Пакистані бензин подешевшав на 3,63 рупії за літр — The Express Tribune

Уряд Пакистану з 16 жовтня знизив ціну бензину на 3,63 рупії за літр — до 390,23 рупії. Водночас вартість високошвидкісного дизельного пального зросла на 31 пайсу — до 396,96 рупії за літр. Про це The Express Tribune повідомляє з посиланням на повідомлення Підрозділу з питань нафти.

Щоденний перегляд цін

Нові ціни діятимуть у п’ятницю, 16 жовтня. Це друга зміна вартості пального за два дні: 15 жовтня уряд підвищив ціну бензину на 1,2 рупії за літр, а ціну високошвидкісного дизеля знизив на 17 пайс.

17 липня влада запровадила механізм щоденного перегляду та оголошення цін на нафтопродукти, замінивши ним щотижневий механізм. Рішення ухвалили на тлі нестабільності світового нафтового ринку, пов’язаної з напруженням між США та Іраном і побоюваннями щодо поставок пального.

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Програма підтримки та обмеження

У вересні прем’єр-міністр Шехбаз оголосив програму підтримки, що передбачає знижку 100 рупій на літр бензину для користувачів мотоциклів, триколісних рикш і автомобілів із двигунами об’ємом до 800 кубічних сантиметрів. За оцінкою уряду, програма може охопити 11,8 млн людей.

Близько 10 млн користувачів двоколісного транспорту та 800 тис. користувачів триколісних рикш матимуть право на знижку на обсяг до 20 літрів пального щомісяця — максимум 2 тис. рупій. Для приблизно 1 млн власників автомобілів із двигунами до 800 кубічних сантиметрів передбачено до 30 літрів зі знижкою, або до 3 тис. рупій на місяць.

Також у вересні уряд відновив заходи економії та збереження пального. Зокрема, магазини й торговельні заклади мають зачинятися до 21:00, а ресторани, кафе та заклади харчування можуть працювати до 23:00; послуги доставки й замовлення на виніс не підпадають під ці обмеження.

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