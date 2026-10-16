Правительство Пакистана с 16 октября снизило цену бензина на 3,63 рупии за литр — до 390,23 рупии. В то же время стоимость высокоскоростного дизельного топлива выросла на 31 пайсу — до 396,96 рупии за литр. Об этом The Express Tribune сообщает со ссылкой на заявление Подразделения по вопросам нефти.

Ежедневный пересмотр цен

Новые цены будут действовать в пятницу, 16 октября. Это второе изменение стоимости топлива за два дня: 15 октября правительство повысило цену бензина на 1,2 рупии за литр, а цену высокоскоростного дизеля снизило на 17 пайс.

17 июля власти внедрили механизм ежедневного пересмотра и объявления цен на нефтепродукты, заменив им еженедельный механизм. Решение приняли на фоне нестабильности мирового нефтяного рынка, связанной с напряженностью между США и Ираном и опасениями относительно поставок топлива.

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Программа поддержки и ограничения

В сентябре премьер-министр Шехбаз объявил программу поддержки, предусматривающую скидку 100 рупий на литр бензина для пользователей мотоциклов, трехколесных рикш и автомобилей с двигателями объемом до 800 кубических сантиметров. По оценке правительства, программа может охватить 11,8 млн человек.

Около 10 млн пользователей двухколесного транспорта и 800 тыс. пользователей трехколесных рикш будут иметь право на скидку на объем до 20 литров топлива в месяц — максимум 2 тыс. рупий. Для примерно 1 млн владельцев автомобилей с двигателями до 800 кубических сантиметров предусмотрено до 30 литров со скидкой, или до 3 тыс. рупий в месяц.

Также в сентябре правительство восстановило меры экономии и сохранения топлива. В частности, магазины и торговые заведения должны закрываться до 21:00, а рестораны, кафе и заведения общественного питания могут работать до 23:00; услуги доставки и заказы навынос не подпадают под эти ограничения.

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