巴基斯坦政府自10月16日起将汽油价格每升下调3.63卢比，至390.23卢比。同时，高速柴油价格上涨31派萨，至每升396.96卢比。《快报论坛报》援引石油部门的一份声明报道了这一消息。

每日价格调整

新价格将于10月16日星期五生效。这是两天内第二次调整燃油价格：10月15日，政府将汽油价格每升上调1.2卢比，并将高速柴油价格下调17派萨。

7月17日，当局引入了每日审查和公布石油产品价格的机制，取代了每周机制。该决定是在全球石油市场动荡的背景下作出的，这种动荡与美国和伊朗之间的紧张关系以及对燃油供应的担忧有关。

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支持计划与限制措施

9月，谢赫巴兹总理宣布了一项支持计划，为摩托车使用者、三轮人力车使用者以及发动机排量不超过800立方厘米的汽车提供每升汽油100卢比的折扣。据政府估计，该计划可覆盖1180万人。

约1000万名两轮车使用者和80万名三轮人力车使用者将有资格享受每月最多20升燃油的折扣，最高为2000卢比。约100万名发动机排量不超过800立方厘米的汽车车主可享受最多30升的折扣，或每月最高3000卢比。

同样在9月，政府恢复了节约和保护燃油的措施。具体而言，商店和商业场所必须在21:00前关闭，餐馆、咖啡馆和餐饮场所可营业至23:00；配送服务和外带订单不受这些限制。

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