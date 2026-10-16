Wydawca gry „Mir Tanków” zyskał nowego właściciela po nacjonalizacji

Rosyjskie studio gier „Lesta”, wydające gry „World of Tanks” i „World of Warships”, przeszło w ręce spółki akcyjnej „Promyshlennie Sooruzheniya”. Od 15 października firma posiada 100% udziałów w trzech głównych podmiotach prawnych grupy.

Nowy właściciel nabył udziały w spółkach „Lesta”, „Lesta Games Agency” oraz „Lesta Games Moskwa”. Studio zostało znacjonalizowane w 2025 roku.

Co wiadomo o nowym właścicielu

Spółka akcyjna „Przemysłowe Obiekty” została zarejestrowana w Moskwie w listopadzie 2024 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania. Według danych SPARK zatrudniony jest w niej tylko jeden pracownik.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 tysięcy rubli. Taka sama kwota odpowiada jej stratom netto za rok 2025. Informacje o założycielach są ukryte w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych Federacji Rosyjskiej.

Tuż przed zawarciem umowy w spółce nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora generalnego. 15 października stanowisko to objął 25-letni Zachar Kislikh, powiązany z funduszem inwestycyjnym M9 Capital. Wcześniej pracował jako menedżer inwestycyjny w tym funduszu, który jest powiązany z byłym szefem działu fuzji i przejęć VK Group, Aleksiejem Mylewskim.

Ponadto, zgodnie z danymi rosyjskiego rejestru, Kislich jest założycielem jeszcze dwóch spółek — SA „Igryowe inwestycje” oraz SA „Towarzystwo zrównoważonego wzrostu”. Tą ostatnią kieruje Milevski.

Ile warta jest firma „Lesta”

„Lesta” należy do największych aktywów rosyjskiego rynku gier. Według wyników za rok 2025 przychody jej głównej spółki operacyjnej — LLC „Lesta Games Agency” — wyniosły 29 mld rubli, a zysk netto przekroczył 10 mld rubli.

Wartość transakcji nie została oficjalnie ujawniona. Na początku września wiceminister finansów RF Aleksiej Moisejew oświadczył, że planuje się sprzedaż tego aktywa zainteresowanemu inwestorowi po „bardzo wysokiej” wycenie.

Wcześniej wśród potencjalnych nabywców wymieniano firmę inwestycyjną „Dhamma”. Według źródeł RBC możliwa kwota transakcji mogła wynieść około 50 mld rubli.

Magazyn „Forbes” informował również, że nowym właścicielem „Lesty” może zostać były kierowca „Formuły-1” Nikita Mazepin — syn Dmitrija Mazepina, byłego współwłaściciela „Uralkali” i głównego właściciela „Uralchimu”. Jednak informacje na temat ostatecznej wartości transakcji oraz jej faktycznych beneficjentów nie zostały na razie ujawnione.

Jak „Lesta” oddzieliła się od Wargaming

Historia „Lesty” jest ściśle powiązana z międzynarodową firmą z branży gier Wargaming, założoną w 1998 roku przez Wiktora Kisliego w Mińsku. Firma zyskała sławę dzięki grom „World of Tanks”, „World of Warships” i „World of Warplanes”, stopniowo stając się jednym z największych międzynarodowych graczy w branży gier wideo. Ważną rolę w jej rozwoju odegrała również Ukraina: w 2011 roku Wargaming przejęło kijowskie studio Persha Studia, które stało się częścią międzynarodowej struktury firmy.

Kijowskie biuro angażowało się w tworzenie kluczowych projektów gier, w szczególności World of Tanks, i stało się jednym z najważniejszych ośrodków ukraińskiej branży tworzenia gier. Rozwój studia sprzyjał angażowaniu ukraińskich specjalistów w międzynarodowe projekty, a działalność firmy wykraczała poza samą branżę gier. Wargaming wspierało również inicjatywy charytatywne i programy edukacyjne, w tym bezpłatne kursy informatyczne.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku firma Wargaming ogłosiła wycofanie się z rynków rosyjskiego i białoruskiego. Firma przekazała lokalną działalność pod zarząd Lesta Studio, które wcześniej działało w ramach jej ekosystemu. W rezultacie rosyjski oddział kontynuował działalność niezależnie od międzynarodowej firmy, rozwijając lokalne wersje gier dla odbiorców w Rosji i na Białorusi.

Osobnym kierunkiem działalności Wargaming stała się pomoc dla Ukrainy. W pierwszych dniach pełnej inwazji biuro w Kijowie przekazało 30 mln hrywien na wsparcie szpitali i przesiedleńców za pośrednictwem Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Po wysadzeniu przez wojska rosyjskie elektrowni wodnej w Kachowce firma przeznaczyła kolejne 4 mln hrywien na akcję ratunkową. Ponadto Wargaming uruchomiło międzynarodową kampanię charytatywną WargamingUnited, w ramach której środki ze sprzedaży specjalnych zestawów do gier przeznaczano na zakup karetek reanimacyjnych dla ukraińskich lekarzy.

Znaczenie firmy Wargaming dla ukraińskiej branży technologicznej oraz jej wkład charytatywny osobno podkreśliła Alona Szewcowa, oficjalna przedstawicielka firmy na Ukrainie w latach 2012–2015. Podkreśliła, że rozwój branży gier przyczynił się do kształtowania szerszego ekosystemu technologicznego, a w szczególności sprzyjał rozwojowi technologii finansowych oraz studiów zajmujących się tworzeniem gier online. Szewcowa podkreśliła również znaczenie projektów edukacyjnych i charytatywnych firmy Wargaming oraz wsparcia udzielonego Ukrainie po wybuchu wojny na pełną skalę.

„Niesamowity wzrost i rozwój gier online, w szczególności studia Wargaming na Podolu w Kijowie, dały impuls do rozwoju ukraińskiego fintechu i studiów zajmujących się tworzeniem gier online. Ogromna liczba programów charytatywnych i bezpłatnych kursów informatycznych, które przez wiele lat finansowała firma Wargaming na Ukrainie, na zawsze pozostanie w sercach milionów Ukraińców. Jestem dumna z decyzji Wargaming, by stanąć dosłownie po stronie dobra i wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy oraz Ukrainę – nie mogło być inaczej” – zaznaczyła Alona Szewcowa.

W 2025 roku historia oddzielenia rosyjskiej części biznesu nabrała nowego obrotu: rosyjski sąd orzekł o przekazaniu aktywów „Lesty” na własność państwa. W ten sposób firma, która kontynuowała działalność po wycofaniu się Wargaming z Rosji, sama znalazła się w centrum procesu nacjonalizacji. Kolejna zmiana właściciela w październiku 2026 roku stała się kolejnym etapem redystrybucji kontroli nad jednym z największych aktywów rosyjskiego rynku gier.

Wcześniej w Rosji znacjonalizowano firmę zaangażowaną w tworzenie gry „World of Tanks”.

W ciągu pół roku Rosja znacjonalizowała aktywa o wartości 10 mld dolarów.

Rosyjska platforma sprzedaży samochodów używanych wstrzymała wypłaty na rzecz klientów po nacjonalizacji.

Wargaming, twórca gry „World of Tanks”, po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę ogłosił wycofanie się z rynku rosyjskiego i wsparł Ukrainę poprzez inicjatywy charytatywne.

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