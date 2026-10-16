Издатель «Мира танков» обрёл нового владельца после национализации

Российская игровая студия «Леста», издающая «Мир танков» и «Мир кораблей», перешла в собственность АО «Промышленные сооружения». С 15 октября компания владеет 100 % акций трёх основных юридических лиц группы.

Новый владелец получил доли в ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». Студию национализировали в 2025 году.

Что известно о новом владельце

АО «Промышленные сооружения» зарегистрировали в Москве в ноябре 2024 года. Основное направление деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным СПАРК, в ней работает только один сотрудник.

Уставный капитал компании составляет 15 тысяч рублей. Такой же размер имеет её чистый убыток за 2025 год. Информация об учредителях скрыта в Едином государственном реестре юридических лиц РФ.

Непосредственно перед сделкой в компании сменился генеральный директор. 15 октября эту должность занял 25-летний Захар Кислих, связанный с инвестиционным фондом M9 Capital. Ранее он работал инвестиционным менеджером этого фонда, который связывают с бывшим руководителем направления слияний и поглощений VK Group Алексеем Милевским.

Кроме того, согласно данным российского реестра, Кислих является учредителем еще двух компаний — АО «Игровые инвестиции» и АО «Общество устойчивого роста». Последнюю возглавляет Милевский.

Сколько стоит студия «Леста»

«Леста» входит в число крупнейших активов российского игрового рынка. По итогам 2025 года выручка её основной операционной компании — ООО «Леста Геймс Эдженси» — достигла 29 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 10 млрд рублей.

Стоимость сделки официально не разглашается. В начале сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что актив планируют продать заинтересованному инвестору по «очень дорогой» оценке.

Ранее среди потенциальных покупателей называли инвестиционную компанию «Дхамма». По данным источников РБК, возможная сумма сделки могла составить около 50 млрд рублей.

Forbes также сообщал, что новым владельцем «Лесты» может стать бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин — сын Дмитрия Мазепина, бывшего совладельца «Уралкалия» и основного владельца «Уралхима». Однако информация об окончательной стоимости сделки и её фактических бенефициарах пока не раскрыта.

Как «Леста» отделилась от Wargaming

История «Лесты» тесно связана с международной игровой компанией Wargaming, основанной в 1998 году Виктором Кислым в Минске. Компания стала известна благодаря World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, постепенно превратившись в одного из крупных международных игроков индустрии видеоигр. Важную роль в её развитии сыграла и Украина: в 2011 году Wargaming приобрела киевскую студию Persha Studia, которая стала частью международной структуры компании.

Киевский офис участвовал в разработке ключевых игровых проектов, в частности World of Tanks, и стал одним из заметных центров украинской индустрии разработки игр. Развитие студии способствовало привлечению украинских специалистов к международным проектам, а деятельность компании выходила за пределы непосредственно игрового бизнеса. Wargaming также поддерживала благотворительные инициативы и образовательные программы, в частности бесплатные IT-курсы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Wargaming объявила о выходе с российских и белорусских рынков. Компания передала местный бизнес под управление Lesta Studio, которая до этого работала в рамках её экосистемы. В результате российское подразделение продолжило деятельность отдельно от международной компании, развивая локальные версии игр для аудитории России и Беларуси.

Отдельным направлением деятельности Wargaming стала помощь Украине. В первые дни полномасштабного вторжения киевский офис перечислил 30 млн грн на поддержку больниц и переселенцев через Общество Красного Креста. После подрыва российскими войсками Каховской ГЭС компания направила ещё 4 млн грн на спасательные работы. Также Wargaming запустила международную благотворительную кампанию WargamingUnited, в рамках которой средства от продажи специальных игровых наборов направлялись на приобретение реанимационных автомобилей для украинских медиков.

Значение Wargaming для украинской технологической отрасли и её благотворительный вклад особо отмечала Алена Шевцова, официальный представитель компании в Украине в 2012–2015 годах. Она подчеркнула, что развитие игровой индустрии способствовало формированию более широкой технологической экосистемы, в частности способствовало развитию финансовых технологий и студий онлайн-разработки. Шевцова также подчеркнула важность образовательных и благотворительных проектов Wargaming, а также поддержки Украины после начала полномасштабной войны.

«Невероятный рост и развитие онлайн-игр, в частности студии Wargaming на Подоле в Киеве, дали толчок развитию украинского финтеха и студий онлайн-разработки. Огромное количество благотворительных программ и бесплатных IT-курсов, которые на протяжении многих лет финансировала компания Wargaming в Украине, навсегда останутся в сердцах миллионов украинцев. Горжусь решением Wargaming встать буквально на сторону добра и поддержать ВСУ и Украину — иначе и быть не могло», — отметила Алена Шевцова.

В 2025 году история отделения российского бизнеса получила новое развитие: российский суд постановил передать активы «Лести» в собственность государства. Таким образом, компания, которая продолжила работу после ухода Wargaming из России, сама оказалась в центре процесса национализации. Последующая смена владельца в октябре 2026 года стала следующим этапом перераспределения контроля над одним из крупнейших активов российского игрового рынка.

До этого в России национализировали компанию, причастную к разработке игры «Мир танков».

За полгода Россия национализировала активов на сумму $10 млрд.

Российская платформа подержанных автомобилей прекратила выплаты клиентам после национализации.

Wargaming, создатель World of Tanks, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объявила о выходе с российского рынка и поддержала Украину благотворительными инициативами.

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