《坦克世界》的发行商在被国有化后迎来了新东家

发行《坦克世界》和《战舰世界》的俄罗斯游戏工作室“莱斯塔”已被“工业设施”股份公司收购。自10月15日起，该公司持有该集团三大主要法人实体的100%股权。

新所有者获得了“莱斯塔”有限责任公司、“莱斯塔游戏代理”有限责任公司以及“莱斯塔游戏莫斯科”有限责任公司的股份。该工作室于2025年被国有化。

关于新所有者的信息

“工业设施”股份公司于2024年11月在莫斯科注册成立。该公司主要从事商业活动及管理咨询业务。据SPARK数据显示，该公司仅有一名员工。

公司注册资本为1.5万卢布。其2025年的净亏损金额与注册资本相同。关于创始人的信息在俄罗斯联邦法人统一国家登记册中被隐藏。

就在交易达成前夕，该公司更换了总经理。10月15日，25岁的扎哈尔·基斯利赫接任该职位，他与投资基金M9 Capital有关联。 此前，他曾担任该基金的投资经理，该基金与VK Group前并购业务负责人阿列克谢·米列夫斯基有关联。

此外，根据俄罗斯企业注册处的数据，基斯利赫还是另外两家公司的创始人——股份公司“游戏投资”和股份公司“可持续增长协会”。后者由米列夫斯基领导。

“莱斯塔”工作室价值几何

“莱斯塔”是俄罗斯游戏市场最大的资产之一。 截至2025年，其主要运营公司——有限责任公司“莱斯塔游戏代理”的营收达到290亿卢布，净利润超过100亿卢布。

交易金额尚未正式公布。9月初，俄罗斯联邦财政部副部长阿列克谢·莫伊塞耶夫曾表示，计划以“非常高”的估值将该资产出售给有意投资的买家。

此前，投资公司“达摩”曾被列为潜在买家之一。据RBC消息来源称，该交易金额可能达到约500亿卢布。

《福布斯》还报道称，“莱斯蒂”的新东家可能是前“一级方程式-1”前车手尼基塔·马泽平——他是“乌拉尔钾肥”前联合所有人、 “乌拉尔化学”主要所有者德米特里·马泽平之子。不过，关于交易最终金额及其实际受益人的信息目前尚未披露。

此前，俄罗斯已将一家参与开发《坦克世界》游戏的公司国有化。

俄罗斯在半年内国有化了价值100亿美元的资产。

一家俄罗斯二手车交易平台在国有化后停止向客户支付款项。

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