Spiker szwedzkiego parlamentu Andreas Norlén przeprowadzi w poniedziałek konferencję prasową, podczas której przedstawi kolejne kroki w tworzeniu rządu. Spotkanie z dziennikarzami zaplanowano na godz. 13:30.

Konsultacje z partiami

Przed konferencją prasową Norlén przeprowadził rozmowy telefoniczne z liderami i przedstawicielami partii politycznych. Jak informuje The Local Sweden, spiker planuje przeanalizować informacje otrzymane od partii i kontynuować nieformalne konsultacje.

Norlén oświadczył, że partie mogą prowadzić dialog między sobą bez formalnego mandatu do wstępnych negocjacji. Oczekuje również, że siły polityczne wykorzystają ten czas na kontynuowanie własnych kontaktów.

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Głosowanie nad Andersson

W czwartek parlament nie poparł kandydatury liderki socjaldemokratów Magdaleny Andersson na stanowisko premierki. Według publikacji sytuacja po stronie centrolewicowej pozostaje zablokowana z powodu wzajemnie nieakceptowalnych warunków Partii Centrum i Partii Lewicy.

Jednocześnie prawicowy obóz polityczny nie ma wystarczającej liczby głosów, aby uzyskać większość w parlamencie.

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