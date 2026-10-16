Спікер Норлен скликає пресконференцію щодо уряду Швеції — The Local Sweden

Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен проведе в понеділок пресконференцію, на якій окреслить подальші кроки у формуванні уряду. Зустріч із журналістами запланована на 13:30.

Консультації з партіями

Перед пресконференцією Норлен провів телефонні розмови з лідерами та представниками політичних партій. Як повідомляє The Local Sweden, спікер планує проаналізувати отриману від партій інформацію та продовжити неформальні консультації.

Норлен заявив, що партії можуть підтримувати діалог між собою без формального мандата на попередні переговори. Він також очікує, що політичні сили використають цей час для продовження власних контактів.

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Голосування за Андерссон

У четвер парламент не підтримав кандидатуру лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон на посаду прем'єр-міністерки. За даними видання, на лівоцентристському фланзі ситуація залишається заблокованою через взаємні неприйнятні умови Центристської та Лівої партій.

Водночас правий політичний табір не має достатньої кількості голосів для більшості в парламенті.

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