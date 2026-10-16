Спикер парламента Швеции Андреас Норлен проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой обозначит дальнейшие шаги по формированию правительства. Встреча с журналистами запланирована на 13:30.

Консультации с партиями

Перед пресс-конференцией Норлен провел телефонные разговоры с лидерами и представителями политических партий. Как сообщает The Local Sweden, спикер планирует проанализировать полученную от партий информацию и продолжить неформальные консультации.

Норлен заявил, что партии могут поддерживать диалог между собой без формального мандата на предварительные переговоры. Он также ожидает, что политические силы используют это время для продолжения собственных контактов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Голосование по Андерссон

В четверг парламент не поддержал кандидатуру лидера социал-демократов Магдалены Андерссон на пост премьер-министра. По данным издания, ситуация на левоцентристском фланге остается заблокированной из-за взаимно неприемлемых условий Партии центра и Левой партии.

В то же время правый политический лагерь не имеет достаточного количества голосов для большинства в парламенте.

Читай нас в