W Hadze w Holandii Międzynarodowy Trybunał Karny ujawnił nakazy aresztowania czterech wysokich rangą przedstawicieli Talibanu. Trybunał oświadczył, że podejrzewa ich o zbrodnię przeciwko ludzkości — prześladowanie ze względu na płeć kobiet, dziewcząt i członków społeczności LGBTQI+ w Afganistanie po powrocie ruchu do władzy w 2021 roku, informuje The Hindu.

Kogo dotyczą nakazy

Według informacji trybunału nakazy wydano w lipcu i we wrześniu ubiegłego roku. Dotyczą one najwyższego przywódcy Talibanu Hibatullaha Achundzady, przewodniczącego Sądu Najwyższego Afganistanu Abdula Hakima Hakkani, ministra edukacji Habibullaha Aghi oraz ministra szkolnictwa wyższego Nedy Mohammada Nadima.

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Ograniczenia praw kobiet

Po powrocie Talibanu do władzy kobietom w Afganistanie zakazano pracy, odwiedzania większości miejsc publicznych oraz zdobywania wykształcenia po szóstej klasie.

Perspektywa aresztowania podejrzanych jest odległa, zauważa publikacja: Taliban kontroluje Afganistan, a MTK nie ma własnej policji do wykonywania nakazów.

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