В Гааге, Нидерланды, Международный уголовный суд обнародовал ордера на арест четырех высокопоставленных представителей Талибана. Суд заявил, что подозревает их в преступлении против человечности — гендерном преследовании женщин, девочек и представителей сообщества ЛГБТКИ+ в Афганистане после возвращения движения к власти в 2021 году, сообщает The Hindu.

Кого касаются ордера

По сообщению суда, ордера были выданы в июле и сентябре прошлого года. Они касаются верховного лидера Талибана Хибатуллы Ахундзады, председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани, министра образования Хабибуллы Аги и министра высшего образования Неды Мохаммада Надима.

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Ограничения прав женщин

После возвращения Талибана к власти женщинам в Афганистане запретили работать, посещать большинство общественных мест и получать образование после шестого класса.

Перспектива ареста подозреваемых остается отдаленной, отмечает издание: Талибан контролирует Афганистан, а у МУС нет собственной полиции для исполнения ордеров.

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